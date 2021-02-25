Desenvolvimento: Robotic Software
OPORTUNIDADE: VENDE-SE UMA CASA NA RUA PADRE ALTINO FREIRE EM JEQUIÉ
VENDE-SE UMA LINDA CASA NA RUA PADRE ALTINO FREIRE, CENTRO DE JEQUIÉ. COM UMA ÁREA DE 230 M2 DE CONSTRUÇÃO, A CASA AINDA DISPÕES DE 03 QUARTOS, SENDO 01 COM SUÍTE, SALA, SALA DE JANTAR, COPA-COZINHA. ÁREA DE SERVIÇO, QUARTO PARA ARRUMAÇÃO E DEPENDÊNCIA PARA EMPREAGDA.
A FRENTE DA ERSIDÊNCIA FICA NA RUA PADRE ALTINO FREIRE, E DA ACESSO A RUA DO CORPO DE BOMBEIROS DE JEQUIÉ.
INTERESSADOS LIGAR PARA
(73) 98817-4809
(71) 99113-6766
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