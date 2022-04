Ordem de serviço para implantação da Zona Azul em Jequié é assinada

A Prefeitura deu mais um passo em direção à mobilidade urbana e assinou, ontem (12), a ordem de serviço para implantação da Zona Azul, que vai melhorar o fluxo do trânsito, permitindo mais fluidez no eixo central da cidade. Com isso a empresa E-Parking Estacionamento Ltda, terá três meses para a implantação do sistema, com a instalação da sede administrativa; triagem para contratação de mão de obra; pintura de identificação das vagas de estacionamento; instalação dos terminais de autoatendimento; terminais de Personal Digital Assistants ou PDA, que serão usados pelos monitores durante o trabalho; veículos de monitoramento das vagas, equipados com câmera de leitura de placas, possibilitando a fiscalização dos veículos em tempo real, sem a presença do monitor, entre outras. Com a Zona Azul, estamos dando um passo importante para a modernização do trânsito, com o aumento do número de vagas de estacionamento em Jequié.

