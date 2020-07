Ordem de serviço para reforma de ponte é assinada depois de 18 dias interditada

Foi publicado no site da prefeitura municipal de Jequié, o ato de assinatura da ordem de serviço da ponte que dá acesso ao Bairro São Judas Tadeu, que está interditada a 18 dias. Moradores do Bairro já vinham reclamando porque a ponte estava interditada e a obra não começava.

E na tarde de ontem (30), descobrimos o porque da obra ainda não ter começado, Tudo porque a ordem de serviço ainda não estava assinada. As pessoas que moram no bairro São Judas Tadeu e precisam ir ao seu trabalho andando, estão preocupados com a possível demora da obra, pois com a interdição, a unica opção para as pessoas passarem é pela Avenida Cesar Borges.

Foi informado pela prefeitura, que seria feito um serviço nas armações de sustentação em aço da ponte, vigas e lajes que receberão serviço de argamassa. Só não informaram o tempo para término da obra. Estamos de olho e vamos acompanhar o desenrolar da obra.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários