Ordem de serviço para reforma e ampliação de 07 unidades de saúde é assinada em Jequié

O prefeito de Jequié, Zé Cocá, assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação sete unidades de saúde e do laboratório regional. As obras fazem parte do pacote de ações do governo municipal para a Saúde, e que vem sendo executado, também, em diversas áreas e setores, com o objetivo de recuperar a infraestrutura dos equipamentos públicos e de melhorar o atendimento dos serviços que que são oferecidos à população.

As obras serão executadas com recursos próprios, totalizando R$ 1,1 milhões de reais (um milhão e cem mil reais) em investimentos que contemplarão o Centro de Saúde Jequié, no Campo do América; Centro de Saúde Júlia Magalhães, no Jequiezinho; a Unidade de Saúde da Família Doutor Rubens Xavier, no Alto da Bela Vista, bairro Joaquim Romão; a Unidade de Saúde da Família Giserlando Biondi, no Jequiezinho; Unidades de Saúde da Família Idelfonso Guedes, no bairro Joaquim Romão; Unidade de Saúde da Família Gilson Pinheiro, no Pompílio Sampaio; a Unidade de Saúde da Família Amando Borges, no Loteamento Água Branca, Jequiezinho; e, ainda, o Laboratório Regional de Jequié, anexo ao Centro de Saúde Jequié, no Campo do América.

