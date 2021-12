Ornamentação do Natal movimentou Praça Rui Barbosa no final de semana; ASSISTA

A ornamentação natalina em Jequié, foi ligada no último final semana e movimentou a Praça Rui Barbosa. Visitamos o local nesta segunda-feira (13), e realmente agora a cidade está em clima natalino. Nesta segunda-feira (13), a Praça estava bastante movimentada e os comerciantes bastante satisfeitos com o movimento. Uma via foi interditada para o trânsito de veículos e motocicletas durante a noite, devido ao grande fluxo de pessoas, principalmente crianças, para evitar acidentes. Na ornamentação deste ano, as pessoas podem visitar a casa do Papai Noel, onde as crianças entram e tiram fotos, a fonte luminosa voltou a funcionar e o presépio também tem chamado bastante a atenção. Convidamos a todos para visitar a Praça Rui Barbosa, durante as festas de fim de ano.

Comentários no Facebook:

Comentários