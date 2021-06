Pacientes Jequieenses que fazem tratamento na cidade de Itabuna reclamam de descaso na Secretaria de Saúde

Pacientes da cidade de Jequié que fazem tratamento na cidade de Itabuna, entraram em contato com a nossa redação na noite de ontem (08), reclamando do descaso por parte da secretaria de saúde do município. Segundo informações dos pacientes, a viagem que seria feita na manhã de hoje (09), com pessoas que passam por problemas de saúde, foi desmarcada em cima da hora, e o motivo seria que o veículo teria quebrado. Além deste episódio, os pacientes relataram a precariedade dos veículos usados nas viagens para Itabuna.

Os pacientes nos informaram também, que, quando ocorre o imprevisto da viagem ser cancelada, quem avisa é o motorista da Van, que ainda tem bom senso e faz o favor para que os pacientes não tenham que acordar ás 02 da madrugada e ficarem esperando pelo veículo. Segundo os pacientes, o telefone da secretaria de saúde mudou e ninguém atende uma ligação e nem respondem no Whatsapp, para tirar as dúvidas das pessoas.

A paciente que entrou em contato com a nossa redação, faz o tratamento de RADIOTERAPIA e tem que fazer 30 seções, durante o mês, e com a viagem que foi desmarcada hoje (09), ela atrasa o tratamento e corre o risco de ter seu problema de saúde agravado. Recentemente a prefeitura de Jequié através da secretaria de saúde do município, divulgou a contratação de 03 micro – ônibus e Vans que seriam usados no TFD. Esperamos que a Secretaria de Saúde de Jequié, informe o motivo do cancelamento da viagem, pois, não é justo os pacientes que já estão bastante debilitados, terem que atrasar o tratamento, por causa da falta de veículo para o TFD que atende estes pacientes que fazer tratamento na cidade de Itabuna. Em caso de uma eventualidade, já é pra ter veículo de reserva e o problema nem deveria chegar ao conhecimento dos pacientes. Quem precisa de atendimento médico, não pode esperar.

