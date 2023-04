Pagamento do IPTU 2023 já está disponível pelo site da Prefeitura de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria da Fazenda, disponibilizou uma ferramenta para pagamento do carnê do IPTU 2023 e o serviço já está em pleno funcionamento via web. O benefício deverá oferecer maior agilidade aos contribuintes que querem adiantar o pagamento ou que, por qualquer outro motivo, preferem o pagamento digital para regularizar o Imposto Predial Territorial Urbano.

Os vencimentos do IPTU deste ano acontecerão sempre no dia 28, de abril a dezembro, e os contribuintes que efetuarem o pagamento do IPTU em cota única e que têm histórico de adimplência, ou seja, aqueles que mantêm-se em dia com o IPTU do seu imóvel, vão receber mais 15%, totalizando 25% de desconto no IPTU no pagamento via cota única, sendo que o contribuinte adimplente pode, ainda, optar pelo parcelamento, em até nove vezes, com 10% de desconto nas parcelas pagas em dia.

Para aproveitar o benefício do desconto máximo de 25% os interessados podem quitar as pendências dos débitos de IPTU atrasados até 20 de abril para não perderem essa grande oportunidade.

O morador também continuará a receber o carnê do IPTU da forma tradicional, com a entrega na sua residência, iniciativa que terá início neste mês de abril. Para acessar ao pagamento digital pelo site da Prefeitura é necessário a inscrição imobiliária e documento de identificação. Com esses dados em mãos, deverá clicar no link: www.bit.ly/jequie_iptu_23

