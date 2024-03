Pagamento do Programa Garantia-Safra é autorizado aos agricultores familiares de Jequié

Foi publicado nesta sexta-feira, 15, pela Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a Portaria nº 127, que determina o pagamento do Garantia-Safra no município de Jequié aos agricultores que aderiram ao programa no ano de 2023. O pagamento integral do benefício será realizado em parcela única de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme disposto no art. 1º da Resolução nº2/SAF/MAPA, de 16 de dezembro de 2021.

O pagamento será realizado já a partir deste mês, nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamento de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Os agricultores que pagaram os boletos em 2023 e tiverem dúvidas de como será o pagamento deste ano, deverão se dirigir à Diretoria de Expansão Rural, na sede da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, localizada na Avenida Ulisses Coelho, nº. 262, antigo canteiro de obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, ao lado do 19° Batalhão de Polícia Militar, no bairro KM 3, no horário das 8h às 12h.

O Garantia-Safra tem como objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares que residam em regiões sistematicamente sujeitas à perda de safra, por razão de estiagem ou enchentes. Têm direito a receber o benefício os agricultores com renda mensal de até um salário mínimo e meio, quando tiverem perdas de produção em seus municípios igual ou superior a 50%. Informações e Foto: SECOM/PMJ

