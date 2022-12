Pagou 18 mil reais em carro roubado e foi detido pela PRF na BR 330

m homem que viajava em férias com a família foi preso na terça-feira (27), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 330, em Ipiaú, no sudoeste baiano. Ele estava circulando com um Honda/City roubado que foi adquirido por um valor muito abaixo do mercado.

Durante a abordagem, os policiais realizaram um procedimento de identificação e descobriram que o automóvel portava placas clonadas, além de apresentar diversos sinais de adulteração. Ao descobrirem a placa original, foi constatado que se tratava de um veículo roubado em Itacaré (BA), conforme boletim de ocorrência registrado em junho/2021.

O motorista de 39 anos alegou que havia adquirido o veículo por R$18 mil, a partir de um anúncio em um site na internet. De acordo com a tabela fipe, o valor atual do veículo gira em torno de R$ 70 mil.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e poderá responder pelos crimes de receptação de veículo roubado (art. 180) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311), ambos do Código Penal.

A PRF alerta que a compra de veículos sem documentação e com o valor muito abaixo do mercado, já demonstram fortes indícios de irregularidades na compra e venda. Informações e Foto: PRF

