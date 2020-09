Pai é acusado de espancar a filha adolescente por causa da sua orientação sexual

No final da tarde de ontem (09), a Polícia Civil registrou mais uma ocorrência de violência doméstica, neste caso, uma notícia crime de maus tratos informada pela avó da vítima, que compareceu a unidade policial e relatou que sua neta estaria sendo espancada pelo pai constantemente, por motivo de sua opção sexual. Logo após as intimações, a equipe do Setor de Investigação diligenciou ao local e constatou o fato, tendo a vítima sido encaminhada para a Delegacia para ser ouvida e dar início ao procedimento criminal.

Já na Delegacia Territorial de Ipiaú, a adolescente confirmou as agressões que ocorreram em mais de uma oportunidade, a motivação seria a opção sexual da adolescente. Na última agressão, ocorrida no último dia (07), o agressor utilizou a “bainha” de um facão. O autor do fato já foi identificado, no caso o genitor da adolescente, que ficou intimado a comparecer à unidade policial para ser ouvido e apresentar sua defesa. Informações e Foto: Polícia Civil

