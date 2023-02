Pais de alunos reclamam de reforma em Colégio Estadual em Jequié; ASSISTA

Na manhã desta terça-feira (14), a reportagem do Jequié Urgente, foi até o Colégio Estadual Paulo Freire, onde está acontecendo uma obra de reforma e ampliação do local. O problema é que esta reforma começou no início do mês de Julho do ano passado, e tinha previsão de término em Janeiro deste ano. A sobras não tiveram fim e os alunos da referida escola, começaram o ano letivo de 2023, estudando em meio a poeira, barulho e muita chateação.

Alguns alunos foram remanejados para outras instituições, e muitos outros continuam estudando na unidade que está em reforma. Foram improvisados locais para colocar estes alunos, como o auditório da escola, que abriga centenas de alunos, é que o local não tem uma cadeira adequada para os estudos. Os professores também sobre para dar aula de m locais inapropriados, em meio a muita poeira e barulho. Foi feita várias tentativas de colocar todos os alunos em outro local, mas, nem uma das alternativas foram aprovadas pela Secretaria de Educação do Estado.

