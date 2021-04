Pais de alunos reclamam das atividades que estão sendo entregues para alunos da rede municipal de ensino em Jequié

Alguns pais de alunos do Centro Educacional Presidente Médici, entraram em contato com a nossa redação, para questionarem a Secretaria de Educação do Município de Jequié, a forma que vem sendo distribuídas as atividades para os alunos daquele centro educacional. Segundo informações dos pais de alguns alunos, há quase 30 dias foi entregue para cada aluno, apenas 01 folha de papel ofício com algumas perguntas e interpretação de texto e no verso da mesma folha algumas outras perguntas de uma outra matéria. Ou seja, o aluno responde há algumas perguntas e já é a atividade que consta como componente curricular de uma matéria. Depois de quase 30 dias, durante essa última semana foi chamado os pais dos alunos, e mais uma vez foi entregue apenas uma folha de papel ofício com poucas perguntas na frente e no verso também, no caso da (foto acima), atividades de História e Geografia em uma única folha. A mãe de um aluno questionou o motivo de a atividade ser apenas 01 folha e foi informada que a prefeitura de Jequié, não teria condições de fornecer material para mais atividades, a exemplo de apostilas ou módulos escolares.

Em mais de um ano de pandemia, não observamos qualquer tipo de investimento tecnológico por parte da prefeitura de Jequié, para o retorno das aulas, mesmo que remotamente. Como pode uma secretaria de educação começar um projeto de ensino remoto, sem ao menos ter condições de distribuir material suficiente para os alunos? O que observamos, é que esse ano letivo 2020/2021, será uma negação em termo de aprendizagem para os alunos da rede municipal de ensino de Jequié. Vários pais de alunos estão se reunindo e vão até a secretaria de educação do município, para pedirem explicações.

