Papagaio é resgatado pela PRF em situação de maus-tratos na BR 116 

Policiais rodoviários federais faziam fiscalização na altura do quilômetro 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista (BA), quando abordaram um ônibus de viagem que saiu do Paraná com destino final a cidade de Cristinápolis (SE). Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe solicitou os documentos de todos os ocupantes e resolveu também fazer uma vistoria detalhada no interior do veículo.

Com um dos passageiro foi encontrada uma ave pequena conhecida popularmente por papagaio. O pássaro estava confinado em uma pequena gaiola e dentro de uma bolsa, ambiente escuro e sem a ventilação adequada. Dada às circunstâncias, o homem de 27 anos de idade assumiu a responsabilidade pelo aprisionamento ilegal do animal. Ele disse não possuir autorização do órgão ambiental para criação.

Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e o infrator responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente (Lei 9.605/98). O pássaro foi encaminhado aos cuidados do órgão ambiental CETAS. Informações e Foto: PRF

