Para ajudar restaurantes em meio a crise, AmBev dará R$ 50 reais a consumidores

Na campanha ‘Apoie um Restaurante’, da Stella Artois, da fabricante Ambev, cliente paga R$ 50 em um voucher de R$ 100 para consumir depois da quarentena

Em Salvador, o prefeito ACM Neto ordenou o fechamento de bares e restaurantes nesta quarta-feira (25) por conta do coronavírus. Em outras capitais do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, o decreto também vigora. Com isso, estabelecimentos do segmentos serão afetados economicamente.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes já estima uma queda de cerca de 80% do faturamento desde a quarentena voluntária da população, o que afeta diretamente a geração de caixa especialmente dos pequenos e médios negócios.

Para ajudar bares e restaurantes em meio a esta crise, a marca de cerveja Stella Artois, da Ambev, criou a campanha “Apoie um restaurante”, que doará dinheiro para os estabelecimentos a partir de uma plataforma desenvolvida junto coma a startup ChefsClub.

Funciona assim: os consumidores acessam o site e compra um voucher de R$ 50 e, no futuro, vão trocar presencialmente por produtos que totalizem R$ 100. Ou seja, o consumidor garante 50% de desconto e os outros 50% serão pagos pela cervejaria aos restaurantes e bares.

Serão disponibilizados milhares de cupons para resgate em diversas regiões do Brasil. O objetivo da campanha é reunir mais de 1.000 estabelecimentos de alimentação na plataforma.

A plataforma também receberá em breve uma seção na qual empresas e pessoas físicas poderão realizar doações diretas e até comprar créditos para dar de presente.



