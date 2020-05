Para não ser preso pela CIPE-CENTRAL acusado de matar a esposa comete suicídio

No ultimo dia (13), por volta das 11:00hs, no povoado do Riacho Fundo, zona rural do município de Cravolândia, uma patrulha rural da CIPE CENTRAL realizando progressões em busca do Feminicida conhecido por Déda (que cometera o crime contra sua esposa na segunda feira dia 11.05.20, na zona urbana da cidade de Santa Inês ), conseguiu informações do provável esconderijo do criminoso fugitivo.

A Patrulha Rural chegou até a Fazenda Riacho Fundo, já no município de Cravolândia e após diversas investidas e cruzamento de informações, chegou ao povoado com mesmo nome da Fazenda, onde relato de moradores confirmavam a presença do indivíduo nos dias após o feminicidio.

A Patrulha Rural fez buscas em diversas casas abandonadas sem êxito, sendo que em determinado momento, *face a disciplina de sons e ruídos da Patrulha Rural, foram ouvidos barulhos de galhos partindo em uma jaqueira próxima.

A patrulha ao direcionar sua frente para a origem dos sons flagrou um indivíduo na copa da árvore, ao perceber a aproximação da Patrulha Rural se projetou dessa, correndo para o interior de uma residência, adentrando pela janela dos fundos, sendo imposto rapidamente o cerco e a verbalização determinando a saída do criminoso, pois a casa estaria cercada.

Ante a negativa do feminicida, houve o adentramento e para a surpresa do efetivo, foi encontrado o criminoso já desfalecido, com cortes profundos e irregulares na jugular, de posse de uma faca serrilhada de cozinha em mãos.

Na residência onde o elemento adentrou tinha uma criança de 9 anos e um senhor acamado sem condições de locomoção.

Dada a situação e a falta de comunicação, a Patrulha Rural se utilizou da rede Wifi de uma fazenda próxima, solicitou socorro, isolou o local de crime e comunicou o fato a Polícia Civil e Coordenação Regional de Polícia Técnica para as devidas providências.

O crime de FEMINÍCIDIO causou grande comoção na população de Santa Inês*, que organizou inclusive uma manifestação pública pela paz, em repúdio a violência contra a mulher no dia de hoje.

