Parabéns para a Guarda Municipal de Jequié. 68 anos de História

Os 68 anos de existência da Guarda Municipal de Jequié estão sendo celebrados, nesta terça-feira, 9; este ano, sem evento público que marque a data, em função dos protocolos de saúde que buscam evitar a disseminação da Covid-19. A instituição segue realizando um reconhecido trabalho de guarnição do patrimônio público, assim como a operacionalização de atividades de apoio tático, em ações de saúde e segurança pública, desenvolvendo diversas atividades colaborativas junto as demais Secretarias municipais e órgãos de segurança, como o auxílio ao controle de tráfego e interdições de vias, junto a Superintendência Municipal de Trânsito (SUMTRAN) e em diversas ações operacionais da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Criada pelo então prefeito, Antônio Lomanto Junior, em 9 de Junho de 1952, foi, inicialmente batizada de Guarda Noturna e contava com apenas 13 integrantes. Atualmente, a corporação tem um efetivo de 169 membros, sendo 40 mulheres e 129 homens. Além das atribuições de origem, como a proteção do patrimônio público do município e atuação nas ruas, na segurança de prédios públicos, no trânsito; a corporação passou a desempenhar outros papéis, a partir das deliberações do Comitê de Gestão do Coronavírus, criado pelo prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira. O efetivo da tropa vem auxiliando nas operações específicas de controle de aglomerações e atendendo as ocorrências relativas às fiscalizações e ordem pública, neste período da pandemia. Informações e Foto: SECOM/PMJ

