Park Radical e Skateplaza Victor Cedro Stock é inaugurada em Jequié

A cerimônia de inauguração do Park Radical e Skateplaza aconteceu na manhã de hoje (21), e contou com a presença de várias lideranças política de Jequié. Estiveram presentes o Deputado Federal Leur Lomanto Jr, o presidente da Câmara de Vereadores de Jequié Emanuel Campos Silva, além do prefeito de Jequié Zé Cocá, também estiveram presentes o secretário de Esporte e Lazer Matheus Roberto Oliveira Macedo entre outras autoridades. Um momento de muita emoção para a família Stock, onde várias pessoas falaram sobre a vida do Jovem Victor Stock, que morreu em um acidente de parapente em 2015 em Jequié. A mãe do jovem, a senhora Wilma Stock falou da emoção de está presente no evento onde o seu filho foi o grande homenageado. O Park Radical e Skateplaza Victor Cedro Stock, é um sonho dos jovens que são amantes do Skate e inclusive já estão pensando em fazer um campeonato no local, pois o Park é profissional e conta com tudo para realização do evento.

