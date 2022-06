Parte de carga de Geladeiras furtadas em Jequié é recuperada pela Polícia Civil

Após comunicado recebido através do CICOM (Central de Comunicação), dando conhecimento de que, uma suposta carga furtada de um caminhão estaria armazenada em um galpão no bairro do KM 4 em Jequié, a equipe da Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos-DRFR, se deslocou para o local para averiguar o fato. No local informado não foi identificado os referidos objetos, nem possíveis vestígios do crime, entretanto, após investigação nas proximidades, os policiais obtiveram êxito em identificar um galpão onde estavam e foram recuperadas 9 Geladeiras Electrolux e diversos produtos avulsos. O imóvel onde estava o produto, é de propriedade de J. B. N. F. e qu momento da apreensão não se encontrava no local.

O fato consta da ocorrência de número 291710/22 com o relato do motorista do veículo, que fazia o transporte da carga para a cidade de Iguatu/CE e num dando momento em que teve um repentino mal estar estacionou o veículo ao lado da base de apoio da Via Bahia, onde foi atendido pelo socorrista e encaminhado para o Hospital Geral Prado Valadares-HGPV, onde permaneceu por recomendação médica, internado por dois dias. Ao receber alta, ele foi informado que a carga havia sido furtada e o caminhão precisaria ser encaminhado para o pátio da PRF. O fato foi registrado na DRFR de Jequié.

