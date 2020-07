Parte de estrutura de escola em construção em Jequié desaba

Estrutura de escola em construção entre a Cidade Nova e o Curral Novo, em Jequié, desaba. O fato ocorreu nesta terça-feira (28jul20). Ninguém ficou ferido. Por volta das 6 horas da manhã desta quarta, funcionários já estavam no local, providenciando a retirada da estrutura metálica que despencou. De acordo com o repórter Dell Santos (Jequié FM 89,7), vizinhos se dizem indignados com a situação. As obras são executadas pela Prefeitura de Jequié com recursos federais. São 12 salas de aula no valor de R$1,7 milhão com previsão de entrega em 23 de outubro de 2020. Informações: Blog Jequieeregiao

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários