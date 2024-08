Partiu Estágio convoca 822 universitários para atuar no Estado

O Governo do Estado convoca, nesta quinta-feira (22), 822 universitários para o Partiu Estágio. A relação dos selecionados para o programa está disponível no site da Secretaria da Administração ( www.ba.gov.br/administracao ). Esta é a quarta convocação do Edital 01/2024, que abriu um total de 6.193 vagas, em 2024, para estudantes que desejam atuar no Estado.

A bolsa do Partiu Estágio sofreu este mês um reajuste de 33%, definido pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos (Cope). Os novos convocados já ingressarão no Estado recebendo a bolsa com o novo valor de R$ 607, além de auxílio transporte.

Os 822 estudantes convocados receberão, ainda, mensagem pelo aplicativo WhatsApp, com orientação para acessar a plataforma www.ba.gov.br . No website, os universitários selecionados encontrarão as informações necessárias para contratação (apresentação no órgão, prazos, documentação).

Nesta convocação, o programa oferece estágio em 56 órgãos do Estado, distribuídos em 56 municípios baianos. Dentre os 822 estudantes selecionados, 512 são para o preenchimento de vagas na capital, enquanto outros 310 são para cidades da Região Metropolitana de Salvador e do interior do Estado. As oportunidades são para 69 cursos de nível superior diferentes, com destaque para administração, direito e pedagogia, que possuem o maior número de vagas.

Os selecionados para a vaga de estágio vão receber uma mensagem via whatsapp, informando alteração do seu status no site do BA.GOV.BR ( www.ba.gov.br ). O período para apresentação será entre os dias 26 de agosto a 06 de setembro de 2024.

Antes da apresentação ao órgão, os convocados deverão acessar o site para verificar os procedimentos, prazos e a forma da entrega da documentação. Os universitários deverão, ainda, entrar em contato, através de e-mail ou por telefone, com a unidade de Recursos Humanos do órgão em que irá atuar, para obter informações sobre a forma de entrega da documentação. Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

