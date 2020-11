Passageiro é preso pela PRF após ser flagrado transportando arsenal em ônibus na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (23), dois fuzis calibre 556 e 23 pistolas calibre 9mm durante fiscalização na BR-116, em Vitória da Conquista/BA. O arsenal estava sendo transportado por um homem de 32 anos, que seguia viagem em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Serrinha/BA.

Durante a abordagem, após verificação do compartimento de bagagens, os policiais rodoviários iniciaram a fiscalização dos passageiros, quando foi encontrado, dentro de duas malas, dois fuzis desmontados, embrulhados junto com seis carregadores, cada um com capacidade para 30 munições 556. O armamento é de fabricação norte americana.

As 23 pistolas estavam envoltas em sacos de lixo e fitas adesivas, acompanhadas de 27 carregadores com prolongador, cada um com capacidade para pelo menos 21 munições . 43 carregadores convencionais, com capacidade para 19 munições também foram encontrados. As armas foram produzidas na Croácia.

O passageiro que transportava o arsenal embarcou na cidade de Vitória da Conquista e disse que tinha como destino final a cidade de Nova Soure/BA. Em consulta aos sistemas PRF, os policiais descobriram ainda um mandado de prisão em aberto contra o suspeito em virtude de não pagamento de pensão alimentícia. Informações: PRF

