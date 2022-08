Passageiro é preso pela PRF na BR 116 em Jequié, por desobediência e ameaça

Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 35 anos que estava bêbado e causando perturbação dentro de um ônibus de viagem. O caso aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (11), em Jequié, distante 370 quilômetros de Salvador.

Era por volta das 17h50 quando um ônibus que seguia viagem de Crateús (CE) com destino ao Rio de Janeiro (RJ), parou no posto da PRF localizado no km 677 da BR 116. O motorista procurou os policiais alegando que um dos ocupantes do veículo estava bêbado e causando perturbação durante a viagem.

Também relatou, que o homem estava proferindo palavras de baixo calão. Além disso, o motorista disse que teria sido ameaçado. Segundo testemunhas, o passageiro também consumiu cigarro de maconha.

A equipe da PRF solicitou então que o homem descesse do veículo, porém, o passageiro apresentou descontentamento com a ação policial e de forma agressiva resistiu a prisão, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, pelo art. 42 da Lei das Contravenções Penais (Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios) e mais o art. 147 (ameaça) do Código Penal. Informações e Foto: PRF

