Passagem de comando do 19º BPM em Jequié acontecerá na próxima segunda-feira (07).

A solenidade de passagem de comando do 19º BPM, acontecerá na próxima segunda-feira dia (07), ás 09h30, no Colégio da Polícia Militar. Segundo informou a ASCOM do 19º BPM, a solenidade será restrita a um número limite de pessoas, devido a pandemia do novo Coronavírus. O evento será transmitido pelas redes sociais do 19º BPM. Elbert Vinhático deixa o comando da unidade com menos de 100 dias a frente do batalhão, e em seu lugar, assume o Major PM Reinaldo Souza dos Santos.

