Passagem molhada vai beneficiar agricultura familiar de Manoel Vitorino

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), continua investindo para viabilizar o escoamento da produção da agricultura familiar por toda a Bahia. Nesta quarta-feira (08/02), a construção de mais uma passagem molhada foi garantida. Dessa vez, para facilitar o tráfego entre comunidades rurais e a sede do município de Manoel Vitorino, no território Médio Rio de Contas.

Com um total de R$ 990 mil em investimentos, o convênio firmado entre a CAR e o Consórcio Intermunicipal do Sudoeste da Bahia (Cisudoeste) vai beneficiar as regiões de Mamona, Estreito, Ribeirão do Peixe, Jatobá e todo o entorno, segundo o prefeito de Manoel Vitorino e presidente do Cisudoeste, Silvany Barros. “Nós temos uma parceria forte com a agricultura familiar do município, especialmente nos caprinos e ovinos. Então, vai ser muito importante essa passagem molhada para o escoamento da produção”, comentou.

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, reforçou a importância dessa e de outras obras estruturantes para assegurar a comercialização dos produtos da agricultura familiar. “Nós já assinamos o convênio, pagamos a primeira parcela e agora o prefeito vai licitar a obra para começar a construção da passagem molhada no município. São investimentos estruturantes como esse que estão viabilizando o desenvolvimento da agricultura familiar na região”, completou Jeandro.

Além de oportunizar o tráfego, a passagem molhada também será importante para facilitar o acesso das pessoas na época das chuvas, quando o volume do rio aumenta e dificulta a passagem de agricultores e agricultoras familiares. Foto Divulgação

