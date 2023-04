Pássaros nativos da fauna brasileira são resgatados pela PRF na BR 116 em Jequié 

Policiais rodoviários federais faziam fiscalização em frente a unidade operacional de Jequié (Km 677 da BR 116), quando abordaram um veículo Hyundai/HB20, com placas de Capela do Alto Alegre (BA). Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe solicitou a documentação do motorista e do passageiro. Em seguida, resolveu fazer uma vistoria no interior do automóvel.

Dentro de 4 gaiolas foram encontrados seis pássaros das espécies Azulão, Bigode e Corrupão. Os pássaros estavam confinados em ambiente escuro e sem a ventilação adequada. Entre as aves resgatadas destaca-se o AZULÃO que tem como habitat a região da caatinga e tem sido alvo constante do tráfico, sendo capturados e levados para todo o país e até para o exterior por conta de sua beleza exuberante e seu canto diferenciado.

Dada às circunstâncias, o passageiro de 22 anos de idade assumiu a responsabilidade pelo aprisionamento ilegal do animal. Ele disse que levaria os animais para o estado de São Paulo. Informou ainda não possuir autorização do órgão ambiental para criação. Em seguida, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência e o infrator responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente (Lei 9.605/98). Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários