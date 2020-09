Pássaros silvestres são resgatados em situação de maus-tratos na BR 116 em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue combatendo o crime ambiental e no final da tarde desta quarta-feira (16) resgatou dezenas de pássaros silvestres na BR-116, em Jequié, município da Bahia. As aves silvestres estavam aprisionadas no porta-malas de um Voyage.

Durante a abordagem foram solicitados os documentos do condutor e da passageira. Em seguida, os agentes realizaram os procedimentos de fiscalização e após uma revista minuciosa no banco traseiro do carro, os policiais visualizaram gaiolas, além de uma certa quantidade de galinhas e galos, encobertos e amarrados, com restrição de movimento, privação de luz e sem circulação de ar, ensejando condições evidentes de maus-tratos.

Dada às circunstâncias, a equipe decidiu aprofundar a fiscalização e no porta-malas foram encontradas 38 aves silvestres, todas aprisionadas em gaiolas pequenas e em condições precárias de falta de higiene, sem água e ventilação. Uma das aves já estava morta. Foram encontradas também 39 gaiolas vazias e apetrechos.

Após entrevista aos ocupantes do automóvel, o motorista de 44 anos assumiu a responsabilidade pelo tráfico dos animais e disse não possuir autorização do órgão ambiental para criação e nem a guia de transporte.

Informou ainda que os animais foram adquiridos no estado de Pernambuco. Por fim, afirmou que pretendia comercializar as aves em São Simão (GO). Cada exemplar seria vendido por 80 reais. Informações e Foto: PRF

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários