Pastor Ivan Luiz lança livro “Perólas do Getsêmani” dia 19 em Jequié

Na próxima quinta-feira, dia 19 estará sendo lançado o Livro Pérolas do Getsêmani de autoria do Pastor e psicanalista Ivan Luiz do Ministério Evangélico Família de Deus do Mandacaru. Na ocasião estará recebendo os convidados para a concorrida noite de autógrafos do seu primeiro livro, na Casa Romanos XII, às 19 horas, próxima a Vela Cultural do Mandacaru; lá você entrará num cenário que remeterá aos tempos de Jesus. Segundo a organização do evento este lançamento, promete arrebatar corações e expandir o reino dos Céus na terra.

A narrativa do livro se passa ao pé do Monte das Oliveiras onde está situado o Jardim do Getsêmani que se tornou palco de um dos momentos mais marcantes da história do cristianismo, trata dos últimos momentos vividos por Jesus numa descrição que surpreende pelo seu realismo e detalhes daquela noite.

Pérolas aborda o homem Jesus, suas angústias, seu tormento, sua entrega por amor, sua atitude perante a traição de um amigo, seu comportamento diante da injustiça, sua aceitação, submissão e obediência a vontade do Pai, naquela quinta-feira no Jardim. Traz para os dias atuais uma conexão surpreendente entre o que Jesus passou e o que nós passamos durante as duras fases de nossas vidas, é um convite a reflexão e a superação, sem dúvida impactará muitas vidas, afirma Jaciara Souza, Bacharel em Comunicação Social e umas das revisoras da obra. Segundo Ivan Luiz, o leitor encontrará várias pérolas, é a tese que ele defende: a ideia que cada pessoa possui seu próprio Getsêmani e dele brotará as duras lições e atitudes para a vida plena e agradável com Deus.

O livro é uma obra missionária e toda a sua renda será revertida para ampliação do Templo, grande anseio alimentado pelo Ministério Família de Deus do Mandacaru. Vendas no local e ou reservas pelo (73) 98862.7344 / 3046.3316. Nota sobre o autor: Ivan Luiz é Pastor Evangélico, há 36 anos, Bacharel em Teologia e Serviço Social, Pós- Graduado em família e Desigualdades Sociais, Psicanalista clínico e Radialista.







