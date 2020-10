Peças roubadas de motocicleta são encontradas pela PM

Após diligências para localização de uma motocicleta pertencente à Prefeitura Municipal de Jaguaquara, furtada no último dia 01out, a guarnição de serviço localizou, em um matagal, um chassi e peças de moto que condiziam com a do veículo furtado.

Foram localizadas, ainda, vestes utilizadas pelos autores de um roubo ocorrido em 02 pontos comerciais da cidade, fato confirmado pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos. As guarnições continuam em diligências para localização dos autores. Informações e Foto: ASCOM/19°BPM

