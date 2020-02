Pedestres pedem recuperação de “Guard Rail”da ponte sobre o Rio Jequiezinho

Pessoas que passam pela ponte sobre o rio Jequiezinho que dá acesso ao Bairro São Judas Tadeu, pedem a realização de concerto do Guard Rail daquela ponte. Não se sabe se foi um veículo que causou um acidente no período do carnaval ou se outro veículo. As pessoas correm um grande risco em passar por aquela ponte, até porque é uma ponte bastante movimentada, pois liga o centro da cidade a o Bairro São Judas Tadeu. Fotos: Jequié Urgente

