Pelo segundo ano consecutivo Prefeitura de Jequié recebe Selo de Transparência dos Festejos Juninos concedido pelo Ministério Público Estadual

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Jequié recebe o Selo de Transparência nos Gastos Públicos com Festejos Juninos, uma iniciativa do Ministério Público Estadual (MP-BA), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O Selo é o resultado obtido pelo Painel da Transparência e tem o objetivo de coletar e disponibilizar informações dos investimentos dos 417 municípios do estado com atrações artísticas no período junino feitos pelas cidades baianas. Constam na lista do MP-BA, 322 municípios que informaram um total de 2.714 contratações, entre eles o município de Jequié.

Os dados são referentes aos festejos realizados na Bahia, entre o dia 1º de maio e 31 de julho e integram o Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, que é atualizado diariamente, de forma sintética, informando os valores e as listas dos municípios que disponibilizaram e que não encaminharam os dados e as prefeituras participantes receberão o certificado na quinta-feira, 13, em cerimônia a ser realizada em Salvador.

Para o prefeito de Jequié, Zé Cocá, a participação do município pelo segundo ano consecutivo no Painel da Transparência mostra o compromisso da administração municipal com a transparência com os investimentos públicos e representa um importante reconhecimento do Ministério Público da Bahia, em virtude da excepcional organização e transparência dos festejos juninos de 2024. Informações e Foto: SECOM/PMJ

