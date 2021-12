PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA É SINÔNIMO DE ALTA ENTREGA DE PRESTAÇÃO PÚBLICA À SOCIEDADE

Mesmo diante das intempéries decorrentes da pandemia, os Peritos Técnicos de Polícia do Estado da Bahia, dentro das suas atribuições privativas de papiloscopia e vistoria de veículos, atingiu, até novembro, números significativos de Perícias realizadas. Teremos ao final do ano quase 1 milhão de RGs emitidos, gerando milhões aos cofres públicos e promovendo cidadania à toda sociedade baiana! Na atividade papiloscópica e identificação criminal foram mais de 15 mil perícias, exames, expedientes e mandados de prisão cumpridos ou expedidos.

Já na vistoria veicular, foram mais de 5 mil veículos com danos certificados pelos Peritos Técnicos de Polícia. O SINDPEP deseja que no próximo ano os Peritos Técnicos tenham ainda mais plenitude e liberdade na execução dos seus trabalhos, engrandencendo o Departamento de Polícia Técnica e cumprindo sua função social de prestação do serviço público com louvor. Informações: SINDPEP

