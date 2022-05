Peritos entregam cargos e situação pode se agravar, inclusive no interior da Bahia

Após o fracasso das inúmeras tentativas de diálogos do Sindmoba e Asbac com o governo do Estado, na última segunda-feira (23), os Sindicatos emitiram um ofício que sanciona a entrega dos cargos de coordenação do Departamento de Polícia Técnica em diversas regionais da Bahia.

O Sindmoba protocolou na governadoria a entrega dos cargos de coordenação assumidos pelos peritos odonto-legistas nas CRPTs de Itabuna, Vitória da Conquista e Porto Seguro. “A criminalidade se encontra nos níveis alarmantes que vemos em nosso estado hoje, devido a incompetência da gestão da segurança pública em nosso estado e a inércia do governador Rui Costa em tomar medidas para mudar esse cenário de violência em nossa Bahia”, destaca Murilo.

Desde dezembro que as entidades sindicais da Polícia Civil e Polícia Técnica (Adpeb, Sindmoba e Asbac) vêm tentando um diálogo com o governo do estado a fim de mostrar as demandas existentes para a melhoria da Polícia Civil e Polícia Técnica e o combate a criminalidade na Bahia.

O presidente da Asbac, perito criminal Leonardo Fernandes, salienta que antes de emitir esse ofício, deliberado nas assembleias realizadas nos dias 14 e 16 de março deste ano, e enviado hoje (23), o Sindicato tentou de todas as formas evitar qualquer tipo de confronto com o governo. “Tentamos a abertura de diálogo com o governo através de vários interlocutores, mas todas as tentativas foram ignoradas. Nossa demanda sequer foi ouvida. Ficou evidenciado o que os nossos profissionais estão atestando já há um bom tempo: o governo abandonou o Departamento de Polícia Técnica, mas não iremos desistir, vamos agora avançar em nossa luta em busca da abertura de canal de diálogo com o governo, a entrega dos cargos foi apenas o primeiro.”, finaliza o presidente da Asbac.

A expressiva porcentagem de cargos que já foram entregues, ultrapassa a marca dos 90%, principalmente no interior do estado. As seguintes Regionais de Polícia Técnica (CRPT) entregaram os seus cargos de chefia: Barreiras, Jequié, Teixeira de Freitas, Camaçari, Euclides da Cunha, Santa Maria da Vitória, Jacobina, Alagoinhas, Itapetinga, Guanambi, Ilhéus, Brumado, Paulo Afonso, Valença, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Serrinha, Feira de Santana, Itabuna, Porto Seguro, Vitória da Conquista e Grande Regional Mata Sul.

Em Salvador, no Laboratório Central da Polícia Técnica (LCPT) os coordenadores da Coordenação Física Forense, da Análise Ambiental, da Toxicologia e da Genética Forense, que desocupam os seus postos, até que os seus pleitos sejam atendidos. Além deles, a coordenação de Documentoscopia do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP), também está inserida na mobilização. Informações: SINDMOBA

