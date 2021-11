Perturbação do Sossego alheio e CIPE-CENTRAL leva veículo, equipamento e proprietário para a DP de Jequié

Após denúncia de perturbação do sossego alheio, uma guarnição da CIPE-CENTRAL foi até a região da Cachoeirinha, em Jequié. Onde a denúncia dava conta de que um veículo estava com som alto e incomodando as pessoas. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um veículo Vectra, de placa policial JMQ – 5999. O proprietário juntamente com o veículo, e o equipamento de som foram conduzidos até a delegacia de policia de Jequié.

