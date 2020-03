Pescadores nadam 15 KM e sobrevivem a naufrágio

Dois pescadores sobreviveram após o barco em que estavam naufragar em Santa Cruz Cabrália, neste domingo (15). Eles nadaram cerca de 15 km (nove milhas náuticas) por 18 horas, até alcançarem a praia na manhã desta segunda (16).

O pescador Almir Sizenando, de 47 anos, e seu amigo Márcio partiram do terminal de Santa Cruz Cabrália às 5h da manhã. Por volta das 9h, o barco teve um problema mecânico e começou a afundar. Eles tentaram contato via rádio com a Marinha, mas não foram ouvidos.

Almir e Márcio usaram um colete salva-vidas e uma roupa de mergulho, se agarraram a objetos da embarcação que boiavam e depois começaram a nadar em mar aberto, até chegarem à praia, no distrito de Santo Antônio, em Santa Cruz da Cabrália, por volta das 3h da manhã. Os dois ainda caminharam por mais 3h até a sede do município. Foi a primeira vez que o barco “Shark Rio” foi usado. A Marinha informou que abriu inquérito para apurar as causas do naufrágio. Informações Radar 64 e foto: Redes Sociais

