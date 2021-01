Pessoas colocam fogo em lixo no Loteamento Água Branca e irrita moradores

Moradores do Loteamento Água Branca, estão ficando irritados com a situação do local. Um verdadeiro lixão tem se formado no local conhecido como quadra de areia. Alguns moradores colocam o lixo, e resto de poda de árvore no local e acabam ateando fogo, causando muito incomodo para pessoas residentes no local. Os moradores pedem encarecidamente, para que essas pessoas, coloquem o lixo na porta das suas residências e no local que a coleta passa. Até para evitar que o local se transforme em um lixão.

