Pessoas continuam jogando entulho nas ruas e moradores reclamam em Jequié

A prefeitura de Jequié esta tentando conscientizar as pessoas, para não jogarem entulho nas ruas da cidade. Mas, o que observamos, é que muitos moradores de Jequié não tem atendido o pedido da prefeitura e continuam a sujarem as ruas. Moradores da rua Edivaldo Cardoso, Mandacaru, entraram em contato para reclamarem de algumas pessoas que estão jogando entulho e lixo, fundos do colégio Alíria Cardoso. A prefeitura tem chamado a atenção que pode inclusive multar as pessoas que jogam entulho nas ruas.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários