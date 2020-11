Pessoas denunciam que o Cemitério São Sebastião no Curral Novo está abandonado

Uma família que sepultou um ente querido na última segunda – feira (23), nos enviou fotos e vídeos onde é possível ver muito mato, lixo, pedaços de urnas funerárias e restos mortais em alguns pontos do cemitério São Sebastião no bairro do Curral Novo. Em vídeo a pessoa se diz indignada, pela situação que se encontrava a localidade e classificou como uma falta de respeito com as famílias. Sabemos que devido as chuvas a vegetação cresce muito rápido, mas por outro lado sabemos também que devido a vegetação crescer rapidamente, os cemitérios da nossa cidade, deveriam passar por uma limpeza pelo menos uma vez a cada 30 dias. E realmente é uma falta de respeito, os familiares irem sepultar alguém da família, e ver pelo cemitério restos mortais de outras pessoas.

