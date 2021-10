Pessoas formam enorme fila em USF Virgílio de Paula Tourinho Neto para conseguir ficha para realização de exames em Jequié

Algumas pessoas entraram em contato com a redação do Jequié urgente, indignadas com a situação que segundo informações, acontece todos os dias na Unidade Saúde da Família Virgílio de Paula Tourinho Neto, no Bairro da Cidade Nova em Jequié. Segundo os moradores, Diariamente se forma uma longa fila para que as pessoas peguem uma senha e consiga marcar algum tipo de exame ou consulta na unidade. As pessoas reclamam que a quantidade de fichas é muito pouca, e por esse motivo tem pessoas que até dormem na fila.

A redação do Jequié Urgente, foi informada que são distribuídas apenas 07 fichas para consulta com um Oftalmologista, e muitas pessoas não conseguem marcar a consulta. Em dias de chuva, como acontece nesta quarta-feira (21), as pessoas ficam se molhando e correndo risco de irem a procura de saúde e saírem mais doentes do que chegaram.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários