Pessoas pedem fechamento de parte da Avenida Vava Lomanto para realização de Cooper

Os frequentadores da Avenida Vava Lomanto, próximo ao Terminal Aeroviário de Jequié, entraram em contato com a nossa reportagem, para dá uma sugestão para a prefeitura de Jequié. Há algum tempo atrás, a Guarda Municipal, fechava uma parte da Avenida, para que as pessoas pudessem praticar exercício físico, sem risco de atropelamento. Afinal, o local não tem acostamento e as pessoas tem que dividir a avenida com carros e motos. Muitos motorista ainda respeitam e passam devagar, já outros, passam em alta velocidade. A sugestão foi dada, esperamos que a prefeitura de Jequié, feche UMA PARTE Da referida Avenida, nem que seja por uma hora por dia, para que as pessoas fiquem mais tranquilas.

