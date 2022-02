Pessoas sem educação continuam deixando lixo espalhado na Cachoeira do Humaitá em Jequié

Um leitor do Jequié Urgente enviou para nossa redação, fotos e vídeos que mostram as margens da Cachoeira do Humaitá tomada por lixo. Garrafas pet, sacolas, resto de comida e outros objetos que contribuem para degradação do local. A cachoeira do Humaitá em Jequié, é bastante frequentada por pessoas que gostam de curtir a natureza e se refrescar nas água frias da Cachoeira. Infelizmente, o local também é frequentado por aqueles que vão apenas para deixar um rastro de sujeira e bagunça.

Uma dica para as pessoas que gostam da natureza e vão visitar a Cachoeira do Humaitá, é que todos levem uma sacola plástica, coloque o seu lixo dentro e tragam para ser descartados em um local apropriado. Só assim vamos curtir a Cachoeira do Humaitá, e preservar a natureza por muitos anos.

