Petrobras anuncia alta de 0.25 centavos no preço do litro do Diesel a partir desta quarta-feira (29).

A Petrobras elevará o preço do diesel nas refinarias em quase 9% a partir de quarta-feira (29), após 85 dias de estabilidade. Em nota, a estatal informou que o reasjuste é importante para garantir o abastecimento do combustível no país. Com o aumento, o valor médio do diesel vendido pela companhia a distribuidoras passará de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro, refletindo reajuste médio de R$ 0,25 por litro.

O repasse do aumento para as bombas, nos postos, depende de uma série de questões, como margens de distribuidoras e revendedoras, misturas de biodiesel, assim como tributos. Informações: Metro1

