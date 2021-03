Petrobras reduz preço da gasolina a partir de hoje (20). Primeira redução desde janeiro

A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje (20), informou a companhia nesta sexta-feira (20). É a primeira queda no preço do combustível este ano – desde janeiro, já havia subido seis vezes. O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,69 por litro, queda de R$ 0,14 (-5,28%). O preço do diesel não será alterado e permanece em R$ 2,86 por litro. Com a mudança, a gasolina passa a acumular alta de 46,19% desde o início do ano, enquanto o diesel subiu 41,6%. Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84. Já o do diesel saía a R$ 2,02.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários