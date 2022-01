Peuphones realiza em Jequié o 1° curso para iniciante em manutenção de IPHONE

A Peuphones traz mais uma novidade. Você que pensa em iniciar o ano de 2022 com o pé direito, agora é sua chance. Agora a Peuphones está ministrando curso iniciante em manutenção de iphone. Pediu é técnico especializado em reparo avançado de placas Apple nas melhores escolas técnicas do Brasil. Com laboratório equipado com os equipamentos pra reparo em iphones. Corra logo e garanta sua vaga. Após a conclusão do curso o aluno terá direito ao certificado. Lembrando que as vagas são limitadas. @peuphones 73.991191539 maiores informações

