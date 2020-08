PF combate tráfico de pássaros silvestres em Maracás e Poções

A Polícia Federal, juntamente com o IBAMA, o ICMBio e o INEMA, e com o apoio da Polícia Militar do Estado da Bahia, deflagra na manhã de ontem (27), a Operação Ajuruetê, que visa desarticular esquema criminoso de tráfico de pássaros silvestres da Bahia e Minas Gerais.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um traficante de animais silvestres em Caruaru, Pernambuco, quando então verificou-se que a maioria dos fornecedores de pássaros para o referido indivíduo era da região sudoeste da Bahia. A partir de então, já no ano de 2019, o avançar das investigações permitiu confirmar a existência de uma extensa rede de traficantes de pássaros silvestres com atuação especialmente na Bahia e Minas Gerais.

As investigações apontam que as aves estavam sendo capturadas em unidades de conservação federais, como o Parque Nacional de Boa Nova e o Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão em Itambé, Cândido Sales, Encruzilhada, Poções e Maracás, todos na Bahia; e nos municípios mineiros de Divisópolis, Chapada Gaúcha, Riachinho, São Romão, Santa Fé de Minas, Brasilândia de Minas, Contagem, Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Informações e Foto: Blog Do Anderson

