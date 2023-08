PF e PRF Apreendem quase 1 tonelada de drogas na BR 116

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de ontem quarta-feira (09) resultou na apreensão de quase 1 tonelada de drogas na cidade de Vitória da Conquista, Bahia. O esforço colaborativo entre as duas instituições possibilitou a interceptação de um carregamento significativo de entorpecentes, marcando mais um golpe contundente contra o tráfico de drogas na região.

A ação, que ocorreu às margens da BR 116, teve como ponto central a abordagem de um caminhão Mercedes-Benz em uma operação de combate à criminalidade. No entanto, o condutor do veículo empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. Buscas nas imediações do local estão sendo feitas para capturá-lo.

Com o auxílio do competente cão policial K9 KALEU, os agentes procederam com uma minuciosa vistoria no caminhão, levantando suspeitas quanto ao seu conteúdo. Após uma averiguação detalhada do compartimento de carga, foi descoberto cerca de 960 kg de maconha e 36,3 kg de cocaína, distribuídos em 50 caixas que estavam escondidas entre materiais diversos.

O sucesso dessa operação é resultado da colaboração eficaz entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, demonstrando a importância da cooperação interinstitucional no combate ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas. A ocorrência foi imediatamente registrada na Delegacia de Polícia Federal de Vitória da Conquista, onde as caixas contendo os entorpecentes foram encaminhadas para medidas legais subsequentes. Informações e Foto: PRF

Comentários no Facebook:

Comentários