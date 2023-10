PGE-BA lança pesquisa de satisfação da Administração Pública Estadual sobre os serviços prestados pelo órgão 

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia inicia, no próximo dia 18, a aplicação de uma pesquisa para avaliar o nível de satisfação dos Órgãos e Entidades da Administração do Estado quanto aos serviços prestados pela instituição. O trabalho será coordenado pela Gestão Estratégica da PGE (GESP), através do seu Escritório de Acompanhamento da Estratégia, em parceria com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais – SEI.

A avaliação visa à identificação das melhorias nos serviços prestados com o propósito de aumentar a eficiência e eficácia da PGE-BA; a identificação das demandas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado; e também a padronização e melhoria dos processos e métodos utilizados para assegurar a efetividade dos serviços prestados.

A Procuradoria vem continuamente trabalhando para o aprimoramento de sua gestão, tendo em vista o alcance de melhores resultados para o Estado e a Sociedade. O desenvolvimento da gestão estratégica, na instituição, iniciou-se em 2011 e vem se mantendo atualizada nos novos referenciais apresentados no Plano Estratégico 2017 – 2023. O lançamento da nova pesquisa de satisfação reforça o compromisso da PGE-BA em ouvir a voz da Administração Pública e continuar aprimorando seus serviços para atender cada vez melhor às necessidades dos órgãos estaduais. A pesquisa tem como público alvo servidores da Administração Pública, que receberão o questionário via e-mail, e visa aferir o cumprimento do Objetivo Estratégico “Fortalecer as relações interinstitucionais e com a Sociedade” previsto no Planejamento Estratégico da PGE.

O questionário estará disponível para participação a partir do dia 18 de outubro de 2023 e ficará ativo por um período determinado, durante o qual os gestores públicos poderão expressar suas opiniões e contribuir para o aperfeiçoamento do órgão.

A PGE-BA convida todos os gestores públicos estaduais a participarem ativamente dessa iniciativa, contribuindo com suas sugestões para que o Estado da Bahia continue avançando na prestação de serviços públicos de qualidade. Informações: ASCOM/PGE-BA

