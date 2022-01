PHEUPHONES LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM REPARO DE PLACAS E TROCAS DE VIDROS EM JEQUIÉ

Pare tudo que está fazendo e preste atenção!!! Peuphones laboratório especializado em reparo de placas Apple e trocas de vidros. Agora lhe da um 1 ano de garantia na troca de tela do seu iphone, é isso mesmo 1 ano de garantia. Então não perca tempo e dinheiro, a única de Jequié e região que lhe da 1 ano de garantia na troca de tela do seu iPhone.Técnicos certificados nas melhores escolas do Brasil. Avenida Rio Branco N° 643, ao lado do Texas Pub. Whatsaap 73 991191539. Visite nosso Instagram @peuphones

Comentários no Facebook:

Comentários