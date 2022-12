PIB do Agronegócio representa ¼ da economia baiana no terceiro trimestre

O PIB do agronegócio baiano, calculado e divulgado pela Superintendência de Estudos Econômicos da Bahia (SEI), recuou 2,9% no terceiro trimestre de 2022 na comparação com o mesmo trimestre de 2021; na decomposição dessa taxa, observou-se retração de -0,8% no volume e de -2,1% nos preços. Os principais fatores para esta queda foram o entrave na oferta de insumos que o Brasil enfrenta, devido à guerra na Ucrânia – que elevou significativamente os preços dos fertilizantes, afetando praticamente toda a cadeia de insumos – e o desempenho negativo do setor industrial de produção de alimentos e bebidas.

Em valores correntes, o PIB do agronegócio totalizou R$ 22,98 bilhões, equivalendo a 24,96% da atividade econômica baiana, ou seja, de cada R$ 1,00 circulando na economia baiana R$ 0,25 vem das atividades do agronegócio.

A estimativa do PIB do agronegócio baiano é construída tendo como base quatro agregados: Agregado I que corresponde aos insumos utilizados na produção agropecuária; Agregado II o qual se refere especificamente ao setor agropecuário; Agregado III, correspondente às indústrias de base agrícola, isto é, aquelas que utilizam como insumos os produtos produzidos agregado II; e Agregado IV que corresponde às atividades de transporte, comércio e serviços referentes à distribuição final dos produtos dos agregados II e III.

A taxa negativa do terceiro trimestre foi determinada pelas retrações observadas nos agregados III e IV os quais recuaram -9,8% e -5,3% respectivamente – juntos, esses dois agregados responderam por 66,5% do PIB do agronegócio no terceiro trimestre; por outro lado, os agregados I e II registraram expansão de +4,0% e 8,1% respectivamente.

Apesar da retração no terceiro trimestre de 2022, o agronegócio baiano tem significativa relevância para a dinâmica da economia do estado, sobretudo se analisarmos não apenas o segmento a partir de sua estrutura produtiva atual, mas das potencialidades de crescimento e dinamização produtiva da atividade agropecuária – o processo de produção agropecuária tem fortes encadeamentos na atividade econômica, tanto a montante quanto à jusante e pode ser crucial na definição de estratégias de crescimento econômico.