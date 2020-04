PM acaba com “Rinha de Galo” e apreende droga e munição

a Polícia Militar prendeu quatro homens na Avenida Benedito Lessa. A informação só foi divulgada pela PM na manhã dessa quinta-feira (02). Segundo informou a 55ª CIPM, após denúncia anônima sobre a prática de ‘rinha de galo’ na localidade, guarnições da Polícia Militar surpreenderam os quatro indivíduos e com eles, três galos dentro de sacos de náilon. “Após abordagem policial foi encontrado uma quantidade de maconha no bolso do dono do imóvel. Em seguida, foi realizada uma busca em uma construção que fica ao lado da casa do denunciado, que funciona como “arena de brigas de galo”, sendo encontradas algumas esporas e mais uma quantidade de substância análoga à maconha. Depois a guarnição fez uma revista na casa do outro envolvido, aonde foi encontrado mais uma quantidade de substâncias análogas à maconha e cocaína”, afirma a PM em informativo divulgado à imprensa.

Os quatro suspeitos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Ipiaú, juntamente com todo material apreendido, 675 gramas de maconha prensada, 490 gramas de maconha in natura e 430 gramas de pasta base de cocaína, totalizando mais de 1,5 quilo de drogas. Também foram apreendidos uma balança de precisão e seis munições calibre .38. Os suspeitos poderão responder por crime ambiental e tráfico de drogas. A Polícia Militar não divulgou os nomes dos suspeitos. Informações e Foto: Giro Ipiaú

