PM encontra motocicleta roubada em Jequié e abandonada por bandidos

Na manhã de hoje (27), a polícia militar foi informada que uma motocicleta, de cor branca, estava abandonada em uma casa em construção no Loteamento Novo Mundo. Chegando a localidade, foi constatada a veracidade de da denúncia, e foi verificado que a motocicleta era fruto de roubou que ocorreu no dia anterior do Alto do Cemitério, Joaquim Romão. A motocicleta Honda, de placa policial OUZ – 3467, foi levada para o complexo policial e posteriormente ser entregue ao seu proprietário.

